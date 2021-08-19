Врач рассказала, какие диеты могут навредить здоровью

Признайтесь, вы - из тех людей, которые, в вечной погоне за совершенством, бесконечно меняют диеты и каждый раз бросаются в омут с головой, выполняя рекомендации новых специалистов? ﻿ Нутрициолог и диетолог Марина Сергеева в своем Instagram рассказала о возможной опасности такого подхода к питанию, сообщает РБК-Украина.

Она назвала диеты, которые могут нанести серьезный вред здоровью, если не учитывать особенности состояния собственного организма.

Три диеты, которые могут навредить здоровью

Голод / интервальное голодание, если у вас есть проблемы с желчным пузырем: различные перегибы, загибы, камни или предпосылки к их образованию. Белковые диеты (например, диета Дюкана), если у вас есть проблемы с ЖКТ и почками. Диеты с высоким содержанием жиров (кето, LCHF), если есть дискинезия желчевыводящих путей, ферментопатия, заболевания печени.⠀

Почему эти диеты могут только навредить, а не принести пользу

Голод противопоказан, так как во время него происходит застой желчи. Это приводит к образованию камней, если их еще нет или к увеличению их количества и размеров, если они есть. Если есть проблемы с усвоением белка (а они есть у 90% моих клиентов), есть также риск нагрузить токсинами печень и почки, заработать подагру и массу других неприятных заболеваний. То же самое - с жирами. Если есть дефицит ферментов, нарушение желчеотделения, работы печени, вреда от подобных диет будет больше, чем пользы.⠀

Автор: Татьяна Турчаникова