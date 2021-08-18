В США считают преждевременным вопрос о признании талибов законными властями

Вопрос о признании лидеров движения "Талибан" законными руководителями Афганистана пока является преждевременным, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время в Кабуле царит хаос. Нет одобренного правительства или властей, поэтому преждевременно отвечать на этот вопрос", - сказал Салливан, отвечая на вопрос о возможности признании талибов законными представителями власти в Афганистане.