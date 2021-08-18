По Украине пронесся ураган: повалены деревья, обесточены города
В Украине 17 августа пронесся мощный ураган. Он затронул Львовскую область, Хмельницкую и часть Черновицкой, сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что стихия повалила десятки деревьев и обесточила некоторые населенные пункты.
Местные жители сообщили, что сначала прошел ливень с грозой и шквалами, после которых автомобильные трассы укрылись листьями и поваленными частями деревьев.
По словам черновчанина Ярослава Адамчука, такая ситуация возникла сегодня в результате непогоды на участке автодороги "Черновцы-Берегомет".
Ураган затронул также часть бывшего Новоселицкого района. Как сообщает издание, в результате непогоды пострадали деревья на автодороге в села Брест и Малиновка.
Дожди затопили Хмельницкий
В Хмельницком прошел дождь, который затопил улицы города. Непогода валила деревья и обесточила часть города. Стихия началась в 5 вечера и за короткое время превратила город в Венецию.
Отмечается, что местами ливень сопровождался градом и шквальным ветром. В частности, сильно затопило часть улицы Панаса Мирного на Озерной. На отрезке улицы рядом с озером вода полностью заполнила дорогу и потоком стекала прямо в водоем.
Также местные жители сообщают, что местами выпал большой град.
Людмила Жукова