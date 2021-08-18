Укрзализныця продлила "Прикарпатский экспресс"

Украинская компания "Укрзализныця" объявила о продлении рейса №807/808, который курсирует между Киверцами и Ивано-Франковском. "Прикарпатский экспресс" теперь будет ездить через Коломыю, сообщает Сегодня.

Как будет курсировать рейс №807/808:

со станции Киверцев поезд будет отправляться в 05:14, а в 13:52 – прибывать в Коломыю;

в обратном направлении, со станции Коломыи, будет трогаться в 14:58, а в 23:45 – прибывать в Киверцы.

Рейс будет курсировать в те же дни, что и до этого. Так, из Коломыи он будет отправляться каждый день, кроме среды. Из Киверцев также каждый день за исключением среды и четверга.

Остановки между Киверцами и Коломыей:

Луцк (13 км);

Горохов (79 км);

Стоянов (95 км);

Радехов (110 км);

Каменка-Бугская (139 км);

Пидзамче (182 км);

Львов (189 км);

Стрый (222 км);

Моршин (236 км);

Болехов (246 км);

Долина (259 км);

Моршин (273 км);

Калуш (282 км);

Ивано-Франковск (330 км).

По удлиненному маршруту поезд "Киверцы – Ивано-Франковск" будет курсировать с 18 августа.