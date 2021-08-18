Папа Франциск призвал миллиарды людей вакцинироваться

Вакцинированный от коронавируса еще в марте и заявивший, что "это было также этическое обязательство", папа римский Франциск призвал людей последовать его примеру, сообщает Лига.net.

По состоянию на конец лета 2021 года вакцины широко доступны в основном в более богатых странах, однако недоверие и нерешительность людей из-за относительно недавно разработанных препаратов привели к тому, что многие отказываются прививаться. Это делает их особенно уязвимыми, а при распространении дельта-штамма, других более заразных и, возможно, вирулентных вариантов, – и подавно.

"Благодаря Божьей благодати и труду многих у нас теперь есть вакцины, которые защищают от COVID-19. Они дают нам надежду на прекращение пандемии, но только в том случае, если они будут доступны для всех, и если мы будем работать сообща", – подчеркнул Франциск.

По словам папы, вакцинация – это "простой, но основательный способ продвижения общего блага и заботы друг о друге, особенно о наиболее уязвимых".