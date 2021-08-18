Две области не соответствуют требованиям "зеленой" зоны

Сегодня, 18 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в двух областях один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы, сообщает РБК-Украина.

В частности, в Ивано-Франковской области показатель динамики госпитализаций больных с коронавирусом составляет 56,9%.

Кроме этого, в Ровенской области длительное время данный показатель держится на высоких отметках. Сейчас он составляет 71,9%, хотя предварительно был в пределах 51,5-86,2%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Автор: Мария Кучерявец