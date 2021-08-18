Все для туристов: в Одессе учебный год хотят начать позже

В Одесской области хотят перенести начало учебного года с первого сентября на 20-е, сообщает Vgorode.

Такую инициативу проявил губернатор региона Сергей Гриневецкий. Он считает, что отсрочка начала учебы поможет максимально использовать туристический потенциал области во время "бархатного сезона".

Дело в том, что за последние десятилетия климатические условия изменились и теперь туристы начинают приезжать в Одессу не в мае, а в июне. Многие из них планируют свой отдых на сентябрь-октябрь.

Если начало учебного года отложить, Одесская область сможет дополнительно получить около 300 миллионов гривен.

Отметим, что такая практика является весьма распространенной за рубежом. Например, в Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии, США.