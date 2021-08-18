Аналитики спрогнозировали курс доллара на три года

Согласно базовому сценарию, экономика Украины по итогам этого года вырастет на 4,3%, а номинальный ВВП достигнет $183 млрд. Такой прогноз сделали в инвесткомпании Capital Times, сообщает UBR.

По мнению аналитиков, основными драйверами роста экономики выступают:

благоприятная ценовая конъюнктура на мировом товарном рынке, что привело к увеличению объема экспорта агропродукции и металлургии в денежном эквиваленте, а также ускорило инфляцию – позитивно для номинального ВВП;

восстановление потребительского спроса при стабильной ситуации на кредитно-денежном рынке внутри страны;

эффективные действия НБУ и Минфина по рефинансированию долгов 2021-2022 гг.;

удержание курса доллар/гривна в узком ценовом коридоре 26,5-27,5 грн/$.

В дальнейшем эксперты прогнозируют такую динамику реального ВВП:

рост на 3,6% в 2022-м;

на 1,6% в 2023-м;

на 2,6% в 2024 году.

Замедление в 2023 году связано с рядом факторов: от начала политического цикла в стране до диспропорций на глобальном рынке, добавляют инвестаналитики.

Они прогнозируют среднегодовой курс доллара в нынешнем году на уровне 27,6 грн, в 2022-м – 27,9 грн, в 2023-м девальвацию до 29,1 грн и в 2024-м – до 29,6 грн в среднем по году.

В то же время учетная ставка Нацбанка продолжительное время будет находиться в диапазоне 8-9%, считают в Capital Times. Такой уровень обеспечит приемлемые доходности по ОВГЗ как для Минфина, так и нерезидентов, при условии снижения инфляции до 5-7% в следующие годы.

Базовый сценарий предполагает возобновление сотрудничества Украины с МВФ при сохранении текущего темпа реформирования законодательства.

Дефицит бюджета при этом будет балансировать на уровне 2-4% ВВП, что позволит нашей стране продолжить наращивать резервы (до $34 млрд в 2022 году) с последующим возвратом до $32 млрд из-за крупных выплат по внешним долгам в период 2023-2024 гг., резюмируют эксперты.