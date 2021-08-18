Петраков впервые прокомментировал назначение в сборную Украины

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков признался, что для него назначение в национальную команду стало волнительным моментом. В последнее время он испытывает проблемы со сном, сообщает Обозреватель.

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В интервью официальному YouTube-каналу Украинской ассоциации футбола (УАФ) наш соотечественник заявил, что каждый из следующих матчей отборочного турнира на ЧМ-2022 будет для него и сборной решающим. Победитель чемпионата мира до 20 лет считает хорошими шансы Украины на завоевание путевки на Мундиаль.

"Хорошо оцениваю наши шансы. Пять игр – это не клубный футбол, что можно где-то догнать. Тут каждая игра финальная. Как чемпионат мира: вышел, выиграл – прошел дальше, нет – уехал. Только так. Ребята меня знают, я – их. Я разговаривал с ними. Как воспринимаю начало работы в национальной команде? Сплю плохо – по два-три часа, просыпаюсь. Тяжело что-то говорить. Такое я принял решение… Но я умею держать удар" , – заявил Петраков.

Он также отметил, что к уже вызванным на матчи сборной футболистам вскоре присоединятся два игрока: защитник Тарас Качараба ("Славия" Прага) и нападающий Даниил Сикан ("Шахтер").

Напомним, что 1 сентября Украина проведет первый поединок под руководством нового наставника против Казахстана, а уже 4 сентября наши соотечественники встретятся с Францией. После трех туров в нашем активе 3 очка.