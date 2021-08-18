Во Львовской области 17 человек госпитализировали с отравлением

В Самборском районе Львовской области 17 человек были госпитализированы в районную больницу с признаками пищевого отравления, об этом заявил департамент по вопросам гражданской защиты населения области, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным департамента, шестеро госпитализированных – подростки 13-15 из Кривого Рога, которые 17 августа питались в спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace в городе Хыров Самборского района. Медики поставили им предварительный диагноз "пищевая токсикоинфекция", их состояние – средней тяжести.

Позже в больницу поступили еще 11 пациентов. В сообщении не указаны подробности, где они отравились и связаны ли оба случая.