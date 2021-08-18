Тренер "Шахтера" дал оценку выступлению против "Монако"

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби похвалил своих подопечных за игру с "Монако" в первом матче плей-офф отбора в Лигу чемпионов. "Горняки" одержали выездную победу со счетом 1:0, сообщает Обозреватель.

Общаясь с журналистами, итальянский специалист в особенности отметил выступление своих игроков в первые 25 минут поединка. После этого, по его словам, в дело вмешались усталость и неоптимальные физические кондиции некоторых исполнителей.

"Все провели очень хороший матч, потому что по-другому было бы невозможно выиграть здесь у "Монако". Мы провели 25 минут очень хорошо. Потом потеряли несколько мячей, а вместе с ними и немного уверенности в себе. У футболистов "Монако" же, наоборот, ее прибавилось. Во втором тайме мы могли провести несколько опасных контратак, но были не в оптимальном физическом состоянии, чтобы это делать – была и усталость, были и игроки, недавно вернувшиеся после травм" , – цитирует слова Де Дзерби официальный сайт "горняков".

Педриньо. Источник: ФК "Шахтер"

Он также отметил, что, несмотря на победу, шансы на выход его команды в групповой этап Лиги чемпионов никак не изменились.