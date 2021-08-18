"Талибан" предложил "Аль-Каиде" создать в Афганистане "колыбель джихада"

Захватившие Афганистан лидеры "Талибана" предложили террористам из "Аль-Каиды" обосноваться на территории страны и создать в ней "колыбель джихада", сообщает УНИАН.

В отчете управления генерального инспектора Пентагона говорится, что все достижения 20-летней военной кампании США и их союзников в Афганистане, начатой в ответ на теракты 11 сентября 2001 года, пошли насмарку.

Теперь, когда "Талибан" вернулся к власти у выжатой из Афганистана "Аль-Каиды" снова появилось безопасное место для организации массовых убийств.

"Талибан" продолжал поддерживать отношения с "Аль-Каидой", предложив террористической группировке убежище в Афганистане" , - говорится в документе.

Также в докладе говорится, что политической нестабильностью и ростом насилия после выхода сил Запада из страны также воспользовались в террористической группировке ИГИЛ.

В Пентагоне комментировать данную информацию отказались.