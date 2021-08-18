Названа цена газа при формировании тарифов на тепло для населения

Названа цена газа при формировании тарифов на тепло для населения

При формировании тарифов на тепло для населения должна быть учтена фиксированная цена природного газа – 7420 грн/тыс. м куб, сообщает РБК-Украина.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил об этом во время совещания с главами городских советов и областных государственных администраций по подготовке к отопительному сезону.

"Сейчас каждый регион с участием представителей теплокоммунэнерго и глав городов работает над технической подготовкой начала отопительного сезона", - сказал Чернышов.

В Минрегионе напомнили, что полномочия по формированию тарифов на тепло в новом отопительном сезоне были переданы органам местного самоуправления. Облгосадминистрации в течение прошлой недели должны были провести энергетические штабы с участием представителей теплокоммунэнерго и глав городов и отработать два вопроса: техническую подготовку к запуску отопительного сезона и заключение долгосрочных контрактов с НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренном Кабмином 31 мая, говорится о том, что тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%.

Автор: Александр Белоус

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