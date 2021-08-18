Юбки, которые никогда не выйдут из моды
Украинский стилист Екатерина Полякова поделилась с модницами подборкой юбок, которые можно носить круглый год. Среди них – наряды в бельевом, джинсовом и трикотажном стиле, сообщает Обозреватель.
Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram. Стилист отметила, что в холодное время года юбки можно носить со свитерами, кардиганами, толстовками, а в теплое – с топами, футболками, рубашками.
Юбки в бельевом стиле
Бельевой стиль – это прежде всего воплощение женственности и сексуальности. Топы и платья, повторяющие крой одежды для сна, смотрятся нежно и изящно.
Джинсовые юбки
Считается, что джинсовые юбки – тренд всех сезонов. Деним никогда не выходит из моды. Джинсовую юбку можно сочетать в разных стилях.
Трикотажные юбки
Трикотажная одежда пользуется огромной популярностью у девушек всего мира. Юбки из такой ткани, являются сочетанием строгого стиля и соблазна одновременно. Они отлично подходят для создания летних образов.
Юбка-карандаш
Узкая, облегающая бедра юбка обычно длиной до колена, чуть выше/ниже колена или до середины голени, считается базовым предметом в гардеробе, который никогда не выйдет из моды.
Юбки-мини
Короткие юбки активно укрепляют позиции в образах селебрити и инфлюенсеров. Девушка в мини-юбке не может остаться незамеченной.
Юбки в цветочек
Цветочные принты — это воплощение женственности, романтичности, наивности. Юбки в цветочек добавляют кокетливости и изящности в образ, а благодаря яркому принту – всегда выделяют среди толпы.