Юбки, которые никогда не выйдут из моды

Украинский стилист Екатерина Полякова поделилась с модницами подборкой юбок, которые можно носить круглый год. Среди них – наряды в бельевом, джинсовом и трикотажном стиле, сообщает Обозреватель.

Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram. Стилист отметила, что в холодное время года юбки можно носить со свитерами, кардиганами, толстовками, а в теплое – с топами, футболками, рубашками.

Юбки в бельевом стиле

Бельевой стиль – это прежде всего воплощение женственности и сексуальности. Топы и платья, повторяющие крой одежды для сна, смотрятся нежно и изящно.

Юбки в бельевом стиле. Источник: instagram.com/stylist.kate

Джинсовые юбки

Считается, что джинсовые юбки – тренд всех сезонов. Деним никогда не выходит из моды. Джинсовую юбку можно сочетать в разных стилях.

Джинсовые юбки. Источник: instagram.com/stylist.kate

Трикотажные юбки

Трикотажная одежда пользуется огромной популярностью у девушек всего мира. Юбки из такой ткани, являются сочетанием строгого стиля и соблазна одновременно. Они отлично подходят для создания летних образов.

Трикотажные юбки. Источник: instagram.com/stylist.kate

Юбка-карандаш

Узкая, облегающая бедра юбка обычно длиной до колена, чуть выше/ниже колена или до середины голени, считается базовым предметом в гардеробе, который никогда не выйдет из моды.

Юбка-карандаш. Источник: instagram.com/stylist.kate

Юбки-мини

Короткие юбки активно укрепляют позиции в образах селебрити и инфлюенсеров. Девушка в мини-юбке не может остаться незамеченной.

Юбки-мини. Источник: instagram.com/stylist.kate

Юбки в цветочек

Цветочные принты — это воплощение женственности, романтичности, наивности. Юбки в цветочек добавляют кокетливости и изящности в образ, а благодаря яркому принту – всегда выделяют среди толпы.