От +6 до +26: какую погоду принесет первый месяц осени

До конца лета осталось менее двух недель и по прогнозам синоптических служб, до конца августа сильной жары в Украине не будет, а ближе к сентябрю температура снизится до +20 градусов. Какой будет погода в сентябре 2021 года, сообщает Вести.

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Согласно прогнозу, в Киеве сентябрь будет теплым. В начале месяца температура будет в пределах около +23 - +25 градусов, а со второй половины – снизится до +20 и ниже. Ночи также будут теплыми – от +15 до 19 градусов.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, 13-14 сентября будут последними жаркими днями осени. Со второй половины сентября может начаться существенное похолодание. Первый температурный минимум Горбань прогнозирует 17 сентября: ночная температура составит всего +6 +8 градусов, а дневная +18 +20 градусов.

К 21 сентября дневной температурный максимум составит +19 +22 градуса, ночью воздух не будет прогреваться выше +16 градусов. Самым холодным днем месяца для юга страны станет 25 сентября. Ночью Горбань прогнозирует +11, днем +14 +17 градусов.