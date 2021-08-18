Работа на удаленке: какие специалисты нужны

В Украине работников постепенно возвращают на работу в офис, тем не менее, некоторые сферы занятости продолжают искать специалистов на удаленную работу, сообщает УНИАН.

Об этом свидетельствуют данные сайтов по поиску работы.

Топ-5 сфер, в которых чаще всего ищут удаленных работников, выглядит так:

IT, компьютеры, интернет — 35% вакансий;

СМИ, издательство, полиграфия — 30%;

Дизайн, творчество – 27%;

Культура, музыка, шоу-бизнес – 27%;

Логистика, склад, внешняя экономическая деятельность — 24%.

Отмечается, что, несмотря на пандемию, работники возвращаются в офисы. Сейчас удаленную работу, по разным данным, предлагают от 3% до 6% украинских работодателей. В то же время, по данным Work.ua и Jooble, в апреле 2020 года удаленную работу предлагали вдвое чаще – в 7-8% от общего количества вакансий.

По данным OLX.Работа, с начала лета 2021 года был зафиксирован общий рост количества предложений для работы с физическим присутствием на рабочем месте — в частности, на 25% в июне. Это связывают со всплеском сезонных вакансий.