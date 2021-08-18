Суд вынес приговор лидеру группы, который планировал нападение на руководителя ОТГ

По материалам СБУ, к 7 годам лишения свободы приговорен организатор преступной группировки. Злоумышленники планировали вооруженные нападения на руководителя объединенной территориальной общины и двух предпринимателей в Сумской области. Пострадавшим угрожали пытками, сообщает СБУ.

Во время спецоперации в декабря 2020 года сотрудники СБУ предотвратили совершение преступлений и задержали их организатора.

Установлено, что в состав банды входило несколько местных жителей с криминальным прошлым. Злоумышленники специализировались на совершении тяжких преступлений.

Задокументирован факт подготовки ими разбойного нападения на руководителя ОТО, владельца агрофирмы и еще одного предпринимателя. Злоумышленники планировали "выбить" из пострадавших деньги и имущество.

Суд признал организатора группировки виновным в совершении преступления. Приговор вступил в законную силу.