Денег на всех не хватает: 60% останутся без пенсий

В связи с отсутствием настоящей пенсионной реформы через 30 лет 60% пожилых украинцев не будут иметь государственных пенсий, сообщает УНИАН.

Такой прогноз дан в отчете "Будущее пенсионной системы Украины: адекватность, охват и устойчивость" Международной организации труда.

"В настоящее время только 36 процентов населения трудоспособного возраста от 15 до 64 лет в Украине платят взносы в государственную пенсионную систему. Когда охват населения находится на таком низком уровне, применение строгого принципа уплаты взносов с точки зрения пригодности означает, что в конечном счете более 60 процентов людей пожилого возраста не будут получать пенсию, связанную с уплатой взносов" , - говорится в отчете.

Отмечается, что основными причинами низкого уровня охвата являются: относительно низкое участие населения в рабочей силе и высокая безработица (в частности для молодежи и женщин), отсутствие регистрации из-за неформальности и занижения заработной платы.