В департаменте образования и науки КГГА проводят обыск

Правоохранители проводят обыски в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации, об этом заявила директор департамента Елена Фиданян, сообщает Интерфакс-Украина.

"В департаменте обыск", - написала она в соцсети Facebook.

Информация о том, кем именно и в рамках какого производства проходят обыски, пока не разглашается.

Как сообщалось, во вторник, 17 августа, правоохранители провели обыск в управлении образования Святошинской районной государственной администрации Киева, по итогам которого начальнику управления было сообщено о подозрении в растрате средств городского бюджета, выделенных на реконструкцию учебных заведений.