Mercedes-Benz C-Class получил новую версию All-Terrain для плохих дорог

Универсал получил увеличенный дорожный просвет, перенастроенную подвеску и обвес из некрашеного пластика, сообщает 24 Канал.

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Универсал, который притворяется внедорожником, базируется на комплектации Mercedes-Benz C-Class Avantgarde и опирается на его оборудование и список опций.

Концерн Daimler представит новый Mercedes-Benz C-Class All-Terrain на сентябрьском автосалоне в Мюнхене, а пока знакомит с ним заочно. Продажи новинки в Европе стартуют осенью.

Универсал повышенной проходимости построен по тому же рецепту, что и старшая модель E-Class All-Terrain. Дополнительные 4 сантиметра клиренса (всего 16 см), пластиковая защита колесных арок и некрашеные нижние части бамперов, перенастроенная подвеска и новые режимы движения системы Dynamic Select: Offroad и Offroad+. Кроме того, предусмотрен особый режим работы системы адаптивного освещения на бездорожье.

Кросс-универсал предложат с бензиновым или дизельным мотором. 2-литровый бензиновый агрегат имеет мощность 258 лошадиных сил, а дизель такого же объема имеет мощность в 200 сил, но лучший крутящий момент. Оба агрегата электрифицированные – 48-вольтовый стартер-генератор добавляет около 20 лошадиных сил при разгоне. Трансмиссия – 9-скоростной “автомат“ с приводом 4Matic, который передает 45 процентов тяги на переднюю ось, а остальное – на заднюю.

В стандартной комплектации C-Class All-Terrain оборудуется 17-дюймовыми колесными дисками, а за доплату можно будет заказать 18- или 19-дюймовые.