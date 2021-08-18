В Bloomberg назвали предполагаемого создателя биткоина

Настоящим создателем биткоина, скрывающимся за псевдонимом Сатоси Накамото, может оказаться программист Хэл Финни. В криптовалютном сообществе Финни известен как один из первых сторонников биткоина, сообщает Сегодня.

К такому выводу пришел главный аналитик Bloomberg Эрик Балчунас.

Он ознакомился с публикацией Финни, которую тот представил на одном из форумов в 1993 году. В ней Финни рассуждал об идее создания криптовалютных торговых карт, принцип работы которых схож с невзаимозаменяемыми токенами (NFT).

Балчунас считает, что Финни принимал участие в разработке криптовалюты и провел первую биткоин-транзакцию с загадочным Сатоси Накамото в январе 2009 года.

Балчунас проанализировал старый доклад Финни

Финни умер в 2014 году в возрасте 58 лет. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз.

Днем 18 августа, по данным CoinDesk, биткоин торгуется по 45,37 тыс. долларов за монету. Капитализация рынка главной криптовалюты превышает 840 млрд долларов.

Загадка Сатоси Накамото

Достоверно известно только то, что Сатоси Накамото – это псевдоним человека или группы людей, разработавших протокол криптовалюты биткоин. Накамото также создал первую версию программного обеспечения, в котором этот протокол был реализован.

Накамото отошел от дел около 10 лет назад. Он предпочел остаться анонимом, так как идеология биткоина предусматривает "отказ от идолопоклонничества".

В 2015 году Wired и Gizmodo выпустили материалы, в которых утверждалось, что под псевдонимом Сатоши Накамотоскрывается австралиец Крейг Стивен Райт. В мае 2016 года Райт подтвердил эту информацию и заявил, что создал биткоин вместе с Дэйвом Клейманом и Хэлом Финни. Однако Райт не предоставил убедительных доказательств, поэтому многие эксперты сомневаются в его утверждениях и причастности к созданию биткоина.

Состояние Сатоси Накамото, который по разным оценкам владеет от 750 тыс. до 1,1 млн биткоинов, в апреле этого года оценивалось в 61 млрд долларов.