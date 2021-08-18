Нардепам могут запретить обсуждать с РФ ситуацию на Донбассе
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". Этот документ, среди прочего, предусматривает запрет для народных депутатов обсуждать с Россией ситуацию на временно оккупированном Донбассе и в Крыму без согласования с президентом, сообщает Буквы.
Речь идет о документе №5844, который инициированный Кабмином.
Законопроект
"определяет основы государственной политики переходного периода и направлен на унификацию подходов к деоккупации временно оккупированных территорий, реинтеграцию таких территорий и их жителей, а также содействие преодолению последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и неповторения оккупации".
Статья 5 документа предусматривает запрет для народных депутатов Украины, депутатов местных советов, органов местного самоуправления Украины, их должностных лиц контактировать с российской стороной по поводу
"преодоления последствий вооруженной агрессии" без разрешения президента Украины (сейчас Владимира Зеленского).
Речь идет о контакте с госорганами и должностными лицами РФ, а также оккупационными
"администрациями" на временно захваченных территориях Украины.
"Не допускается установление связей и взаимодействие народных депутатов Украины, депутатов местных советов, органов местного самоуправления Украины, их должностных лиц с Российской Федерацией, ее государственными органами и органами местного самоуправления, оккупационными силами и оккупационными администрациями РФ, их должностными лицами по вопросам, связанных с преодолением последствий вооруженной агрессии РФ против Украины, без полномочий на это от президента Украины", - говорится в тексте законопроекта.
Взаимодействие органов государственной власти Украины и их должностных лиц с оккупационными силами РФ предлагается разрешить
"исключительно с целью обеспечения национальных интересов Украины для защиты прав и свобод человека и гражданина, выполнения международных договоров", для
"содействия восстановления территориальной целостности" нашей страны.