Нардепам могут запретить обсуждать с РФ ситуацию на Донбассе

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". Этот документ, среди прочего, предусматривает запрет для народных депутатов обсуждать с Россией ситуацию на временно оккупированном Донбассе и в Крыму без согласования с президентом, сообщает Буквы.

Речь идет о документе №5844, который инициированный Кабмином.

Законопроект "определяет основы государственной политики переходного периода и направлен на унификацию подходов к деоккупации временно оккупированных территорий, реинтеграцию таких территорий и их жителей, а также содействие преодолению последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и неповторения оккупации".

Статья 5 документа предусматривает запрет для народных депутатов Украины, депутатов местных советов, органов местного самоуправления Украины, их должностных лиц контактировать с российской стороной по поводу "преодоления последствий вооруженной агрессии" без разрешения президента Украины (сейчас Владимира Зеленского).

Речь идет о контакте с госорганами и должностными лицами РФ, а также оккупационными "администрациями" на временно захваченных территориях Украины.

"Не допускается установление связей и взаимодействие народных депутатов Украины, депутатов местных советов, органов местного самоуправления Украины, их должностных лиц с Российской Федерацией, ее государственными органами и органами местного самоуправления, оккупационными силами и оккупационными администрациями РФ, их должностными лицами по вопросам, связанных с преодолением последствий вооруженной агрессии РФ против Украины, без полномочий на это от президента Украины", - говорится в тексте законопроекта.