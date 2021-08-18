Китай поможет "Талибану" после формирования "толерантного" правительства

Китай обещает помочь Афганистану после того, как "Талибан" стабилизирует ситуацию в стране. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает Лента.Ру.

По словам дипломата, новые отношения с Афганистаном будут установлены после формирования "толерантного и открытого правительства, которое в достаточной мере представляет интересы своей страны" . Он подчеркнул, что правительство Китая продолжит содействовать усилиям по восстановлению мира в государстве.

Лицзянь отметил, что КНР поможет стимулировать социально-экономическое развитие Афганистана.

Ранее аналитики заявили, что Китай будет поддерживать "Талибан" из-за редкоземельных металлов Афганистана. Стоимость афганских запасов редкоземельных металлов в 2020 году составила от одного до трех триллионов долларов. Спустя несколько часов после того, как талибы захватили Кабул, пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунинг заявила, что Пекин готов к "дружественному сотрудничеству с Афганистаном".