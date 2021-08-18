Украина пока не будет закрывать границы из-за "Дельты"

Украина пока не будет закрывать границы из-за распространения опасного штамма коронавируса "Дельта".﻿ Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает УНИАН.

При этом он напомнил, что Украина ужесточила правила въезда именно из-за этого штамма. И если будет нужно, власти введут жесткие меру, поэтому все зависит от ситуации с его распространением.