Вспышка COVID-19 в лагере под Одессой: обнаружен штамм "Дельта"
В Одесской области в детском лагере "Молодая гвардия", где была зафиксирована вспышка коронавируса, у 30 детей и 3 воспитателей подтвердился Дельта-штамм коронавируса. Об этом заявил Сергей Кравченко, председатель Национальной Медицинской палаты Украины, сообщает ТСН.
По его словам, губернатор Одесской области уже готов заказывать автобусы, чтобы детей развести по домам. Проблема в том, что одесский регион может не справиться со вспышкой болезни, так как для COVID-19 готово всего 150 детских коек на всю область.
Сегодня этот вопрос будет решать руководство области.
"Госпитализировано уже пять детей. В более чем 30 человек подтвержден штамм "Дельта", контактных лиц — более 500, а общее количество детей в лагере более тысячи", — добавил Кравченко.