Вспышка COVID-19 в лагере под Одессой: у детей обнаружили штамм "Дельта"

В Одесской области в детском лагере "Молодая гвардия", где была зафиксирована вспышка коронавируса, у 30 детей и 3 воспитателей подтвердился Дельта-штамм коронавируса.﻿ Об этом заявил Сергей Кравченко, председатель Национальной Медицинской палаты Украины, сообщает ТСН.

По его словам, губернатор Одесской области уже готов заказывать автобусы, чтобы детей развести по домам. Проблема в том, что одесский регион может не справиться со вспышкой болезни, так как для COVID-19 готово всего 150 детских коек на всю область.

Сегодня этот вопрос будет решать руководство области.