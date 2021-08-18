Kernel снизит цены на подсолнечное масло: каких брендов коснется

Компания Kernel до конца текущего месяца снизит на 10% стоимость так называемых социальных сортов подсолнечного масла согласно рекомендациям Министерства экономики, сообщает UBR.

Цены снизят на ходовые ТМ "Розумний вибір", "Семерка" и "extra!", которые производятся для торговых сетей.

В пресс-службе производителя отметили, что подсолнечное масло присутствует на рынке в широком ассортименте и в таких объемах, которые удовлетворяют потребности населения. Более того, никакого дефицита не наблюдается.

В 2021 году себестоимость производства подсолнечного масла значительно возросла из-за стремительного роста цен на сырье и низкое качество урожая – повлияли погодные условия. Однако вопреки сложному сезону Kernel решила снизить цену на часть своей продукции за свой счет.

Кроме указанных торговых марок масла компания также выпускает продукцию под собственными брендами – такими, как "Чумак", "Щедрий дар", "Стожар", Blanc, Kernel и Premi. Снижение не коснется их стоимости.

Отметим, что Kernel является крупнейшим производителем и экспортером подсолнечного масла в Украине, а также одним из ведущих поставщиков агропромышленной продукции на международном рынке.