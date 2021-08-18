В Киеве устанавливают сцену на братском захоронении

В Киеве в Мариинском парке начали проводить работы по монтажу сцены к празднованию Дня Независимости Украины на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов, которое находится в реестре недвижимых памятников, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении заместителя председателя КГГА, председателя фракции "Европейская Солидарность" в Киевском городском совете Владимира Прокопива.