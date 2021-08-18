В Киеве устанавливают сцену на братском захоронении
В Киеве в Мариинском парке начали проводить работы по монтажу сцены к празднованию Дня Независимости Украины на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов, которое находится в реестре недвижимых памятников, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в заявлении заместителя председателя КГГА, председателя фракции "Европейская Солидарность" в Киевском городском совете Владимира Прокопива.
"Обратите внимание на фото — сцена стоит просто таки на памятном знаке. Не хочется морализировать, но разве нельзя было установить сцену в другом месте?", — написал Прокопив.