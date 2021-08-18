Первую леди сопровождает джип с тайными проблесковыми маячками

На днях фотокорреспондентам удалось запечатлеть перемещение супруги президента Украины Владимира Зеленского – Елены на обновленном кортеже. Встретили мы эту автоколонну возле центрального парка в Ирпене, что под Киевом, сообщает Страна.ua.

Первая леди пересела на более старую модель представительского Mercedes. Но все равно, это тоже пуленепробиваемая версия и не менее комфортная, чем ее предыдущее авто. Сопровождает внедорожник Toyota Land Cruiser с бодигардами. А на трассе по направлению к столице к ним присоединяется полицейская иномарка.

Мы заметили интересную деталь. Под лобовым стеклом джипа охраны лампочки, которые очень похожи на проблесковые маячки или "мигалки", как их называют в народе.

Фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Такие потайные светодиодные стробоскопы могут подавать яркий световой сигнал разных цветов. Обычно прибор используют для того, чтобы расчищать дорогу для главного авто в кортеже.

Эти спецсигналы продаются в открытом доступе. Заказать в интернете их можно по цене от 1000 до 15000 гривен за пару.