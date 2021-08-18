Экономический разрыв между Украиной и странами Европы увеличился

Экономика Украины за 30 лет независимости серьезно отстала в развитии от других европейских стран по многим показателям, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в ходе презентации исследования "30 лет Независимости Украины: экономические итоги".

По словам эксперта, в 1991 году Украина занимала 52-е место в мире по ВВП на душу населения, что было немногим выше уровня стран Центральной Европы.

"По итогам 2020 года мы на 91-м месте. ВВП на душу населения Украины в 1991 году был 6900 долл., в 2020 - 13100 долл. Казалось бы, рост есть, но за это время показатель в Польше, Венгрии и Чехии вырос с 4 до 6 раз. Поэтому, когда мы говорим, что Украина развивается, мы не врем, но когда мы говорим, что отстаем от всего мира, наверняка это более корректный показатель. Если говорить о месте Украины в мировой экономике, мы отстаем от всех. Одним словом, которым можно охарактеризовать 30 лет Украины - деградация" , - сказал Амелин.

Он отметил, что по показателю ВВП на душу населения Украина уступила не только Польше, но и Беларуси, которая имела худшие предпосылки и ресурсы для развития. В частности, показатель ВВП на душу населения по паритету покупательной способности с 1991 до 2020 года имел такую динамику: в Польше рост составил 480%, в Беларуси – 278%, в Украине – 89%.

"Украина отстает от многих стран бывшего СССР по ВВП на душу населения. По этому показателю Украина сегодня входит в одну группу с Молдовой, Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Беларусь, которая в начале 90-х отставала от Украины, в последние годы значительно ее опередила" , - подчеркнул Амелин.

По его словам, позиции Украины ухудшились во многих мировых рейтингах.

"Мы понимаем, находясь внутри страны, что какие-то позитивные трансформации происходят, но в мире есть возможность сравнивать. Есть огромное количество индикаторов. За годы независимости мы отстаем. В 1992 году Украина занимала 54-е место в мире по индексу развития человеческого потенциала, в 2020 году мы опустились до 74-го места. Польша, наоборот, поднялась до 35-го места, Чехия - 27-е место. Этот индекс учитывает уровень грамотности, образованности, долголетия как основных характеристик человеческого потенциала" , - сказал эксперт.

Похожая динамика, по его словам, наблюдается по индексам экономической свободы, восприятия коррупции, глобальной конкурентоспособности: вследствие отсутствия четкой стратегии Украина отстает от стран бывшего СССР.

Что касается среднего размера заработной платы, эксперт отметил, что ее низкий уровень в Украине является главной причиной трудовой миграции наших соотечественников.