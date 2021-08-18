Германия и Австрия пострадали из-за стихийного бедствия

Проливные дожди обрушились на Германию и Австрию 16 и 17 августа, вызвав сильные наводнения и оползни, стихия также привела к разрушительному торнадо, пишут иностранные СМИ.

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В Германии один человек погиб, также известно о пропавшем без вести после того, как внезапное наводнение унесло людей с моста в Хёлленталкламме - это популярное место для туристов, также известное как Долина ада в Баварии.

Чрезвычайное положение было объявлено на севере страны после того, как торнадо повредил более 50 домов в деревне Гроссхайде, Нижняя Саксония.

По меньшей мере 4 человека были ранены 17 августа в соседней Австрии, и около 100 человек были спасены из собственных автомобилей после проливных дождей, вызвавших сильные наводнения и оползни.

Дороги и железнодорожные пути были затоплены бушующей водой, а 17 августа в Зальцбурге был сметен небольшой поезд.

Sintflugartige Regenfälle haben am gestrigen Montagabend vor allem in #Salzburg für Schrecken und teils große Schäden gesorgt. Hier #Fotos und #Video von den Wassermassen in Salzburg. https://t.co/4FuvglNv88 — Karin Wunsam (@KWunsam) August 17, 2021

Автобус с двумя людьми и автомобилем также был снесен в ручей грязевой лавиной в районе Динтен, Пинцгау. В результате инцидента три человека пострадали.