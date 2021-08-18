Греть еду правильно: три лайфхака с микроволновкой
Тиктокерша Изабелла Авила рассказала, почему вы, скорее всего, неправильно использовали микроволновку. Девушки рассказала о нескольких лайфхаках, чтобы пища не только разогревалась равномерно, но и была такой же вкусной, как сразу после приготовления, сообщает 24 Канал.
Кажется, в использовании микроволновки нет ничего сложного – поставить внутрь тарелку, нажать кнопку и через несколько минут блюдо будет готово. Однако блогер убеждена: еда после разогрева может быть не такой вкусной, ведь большинство людей допускают одни и те же ошибки.
Как разогреть еду равномерно
"Знакомо, когда вы разогреваете еду в микроволновке, и часть ее просто обжигает рот, а другая – остается холодная?" – поделилась проблемой Изабелла.
Так происходит потому, что мы неправильно ставим тарелку.
Девушка уверена: если ставить емкость с едой не посередине крутящегося диска, а на край, то блюдо прогреется равномерно. И никакого обожженного языка или неприятной холодной еды.
Как разогревать несколько тарелок одновременно
Если у вас большая семья, гости или просто есть несколько блюд, которые нужно быстро разогреть, вам знакома эта проблема: пока разогреешь одну порцию, предыдущая уже остыла. Совет Изабеллы однозначно сэкономит вам время и избавит такой проблемы.
Просто поставьте одну из тарелок и чашку, как на фото ниже, – и тогда оба блюда прогреются одновременно, и вам не придется ждать еще несколько минут.
Как сделать еду снова мягкой
После разогрева в микроволновке еда часто становится более сухой и твердой, чем была сразу после приготовления. Особенно это касается пасты или пиццы. И это не проблема: девушка предлагает просто поставить в микроволновку вместе с тарелкой еды стакан с водой.
Ваше любимое блюдо останется мягким и вкусным, ведь вода придаст ему влаги, и еду будет несложно пережевывать.