Беленюк стал старшим лейтенантом ВСУ

Олимпийский чемпион Жан Беленюк стал старшим лейтенантом Вооруженных сил Украины.

Об этом свидетельствует публикация нардепа на Facebook-странице.

"Старший лейтенант теперь... Большая честь для меня представлять ВСУ", - пишет Беленюк.

По данным СМИ, кроме звания лейтенанта чемпион получил и огнестрельное оружие (пистолет ПМ) из рук министра обороны Андрея Тарана.

Отметим, что на встрече с олимпийцами Владимир Зеленский поблагодарил спортсменов за завоеванные медали на Играх в Токио и вручил государственные награды.