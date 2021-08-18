В СНБО считают, что события в Афганистане могут ухудшить миграционную ситуацию

В Украине допускают, что ситуация в Афганистане может повлечь ухудшение миграционной ситуации. Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов, сообщает Корреспондент.

"Безусловно, ухудшение ситуации в Афганистане может повлечь за собой ухудшение ситуации вообще в регионе Центральной Азии. И поскольку мир достаточно глобализован, все это повлияет непосредственно и на политику безопасности и миграционной ситуации в Украине.

Не будем забывать давно отточенные приемы России и Беларуси, которые уже неоднократно демонстрировали способность ухудшать или влиять негативным образом на политику безопасности или миграционную ситуацию в странах-партнерах, в частности в ЕС", - сказал он .

Данилов отметил, что захват "Талибаном" власти стал неожиданностью для цивилизованного мира, хотя в Украине эксперты предупреждали о таком варианте развития событий.

"На самом деле, понимая поведение и имея информацию о состоянии дел в Афганистане, мы этот вопрос держим постоянно на контроле. У нас благодаря ситуации, в свое время туда входил Советский Союз, есть специалисты, они еще остались, которые являются очень профессиональными.