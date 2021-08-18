В "Слуге народа" опровергли информацию об отставке министра

Рассмотрение кадровых вопросов в августе на внеочередной сессии невозможно. Об этом заявляет заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает Интерфакс-Украина.

"Процедура созыва внеочередной сессии немного сложнее, чем заседания. Просто так добавить вопрос нельзя. Необходимы или письмо президента, или 150 подписей народных депутатов. Ни подписей не собирают под этот (кадровый – ИФ) вопрос. И, насколько я знаю, такого письма от президента тоже нет", - сказала Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в среду, отвечая на вопрос, возможно ли увольнение на внеочередной сессии министра развития громад и территорий Алексея Чернышова.

По словам Кравчук, в таких случаях должен заседать и профильный комитет, а это довольно долгая процедура.

"Кроме этого, если происходят какие-то увольнения в министерствах, то логично, чтобы сразу голосовалось назначение. Тем более, нет никаких разговоров об этом министерстве. То есть такое развитие событий в августе практически невозможно", - утверждает народный депутат.

Она также добавила, что "официального подтверждения нет относительно каких-то кадровых вопросов" .

"И пока что я не видела никаких заявлений ни господина Чернышова, ни какой-то позиции со стороны Кабинета министров", - сказала Кравчук.

Ранее в соцсетях появились сообщения, в том числе и народных депутатов, что на внеочередной сессии 23 августа, кроме рассмотрения вопросов "Крымской платформы" и Большого герба, собираются уволить﻿Чернышова и назначить его главой Киевской городской государственной администрации.