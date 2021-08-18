В Тихом океане произошло сильное землетрясение, есть угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у тихоокеанского государства Вануату. Об этом сообщает Национальный центр США по предупреждению цунами, сообщает Укринформ.

Толчки зафиксированы 18 августа в 13:10 по киевскому времени. Эпицентр был обнаружен на глубине 83,6 км.

Геологическая служба США отмечает, что землетрясение произошло в 16 км от города Порт-Орли. Объявлено предупреждение об угрозе цунами.

В настоящее время нет информации о пострадавших и ущербе.