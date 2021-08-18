Мендель рассказала о множестве угроз от хейтеров
Бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель пришла на презентацию собственной книги "Каждый из нас президент" с охранником, сообщает Деловая столица.
Она утверждает, что получает много угроз от своих хейтеров.
Презентация книги "Каждый из нас президент" состоялась в одном из столичных торговых центров 17 августа. На встречу пришло около 30 человек.
Екс-пресс-секретарь общалась с поклонниками около часа. После этого она провела автограф-сессию.
"Иногда боюсь", — ответила Мендель по поводу того, почему она пришла с охраной.
Также бывшая пресс-секретарь Зеленского призналась, что после первой книги напишет и вторую. Она также будет посвящена украинской политике.
"Политика же не заканчивается", — подчеркнула она, отметив, что в книгу войдут не все известные ей факты, так как это "угрожает нацбезопасности".