Мендель рассказала о множестве угроз от хейтеров

Бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель пришла на презентацию собственной книги "Каждый из нас президент" с охранником, сообщает Деловая столица.

Она утверждает, что получает много угроз от своих хейтеров.

Презентация книги "Каждый из нас президент" состоялась в одном из столичных торговых центров 17 августа. На встречу пришло около 30 человек.

Екс-пресс-секретарь общалась с поклонниками около часа. После этого она провела автограф-сессию.

"Иногда боюсь", — ответила Мендель по поводу того, почему она пришла с охраной.
Мендель и его охранник
Мендель и его охранник

Также бывшая пресс-секретарь Зеленского призналась, что после первой книги напишет и вторую. Она также будет посвящена украинской политике.

"Политика же не заканчивается", — подчеркнула она, отметив, что в книгу войдут не все известные ей факты, так как это "угрожает нацбезопасности".
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