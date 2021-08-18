Шмыгаль пообещал рекордный урожай зерновых

Урожай зерновых в Украине в 2021 году может стать рекордным. Уже к середине августа в стране намололи 29 млн тонн пшеницы, а это больше, чем за весь сезон 2020 года. Сейчас рекорд удерживает урожай 2019 года, когда аграрии собрали 75,08 млн тонн, сообщает Сегодня.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 18 августа.

"В этом году Украина может выйти на рекордные показатели урожайности. Уже намолочено более 29 млн тонн пшеницы. Еще не закончив сезон, мы уже получили на 4 млн тонн больше, чем в прошлом году в целом" , – сказал Шмыгаль.

Кроме того, на поддержку украинского экспорта выделят 1,8 млрд гривен. Средства направят в статутный капитал Экспортно-кредитного агентства. Такой шаг должен поспособствовать освоению украинскими компаниями новых рынков для сбыта.

"Приняли решение об увеличении уставного капитала Экспортно-кредитного агентства на 1,8 млрд долл. Это позволит расширить экспансию украинских товаров на зарубежные рынки" , – отметил Шмыгаль.

Помешала погода

В 2020 году погода помешала установить очередной рекорд по сбору урожая в Украине. В стране собрали всего 65,4 млн тонн зерновых с площади 15,3 млн га.

Это почти на 7 млн тонн меньше, чем в 2019 году. В итоге Украина потеряла четверть экспорта пшеницы и кукурузы.

Однако этом году Украине впервые за 10 лет не угрожала засуха. На этом фоне Минагропрод подсчитал, что урожай зерновых и масличных культур в 2021 году может превысить 100 млн тонн.