Самолет, прилетевший в Кабул для эвакуации украинцев, не может приземлиться

Сегодня, 18 августа, из военного сектора аэропорта Борисполь в Кабул с целью эвакуировать граждан Украины и иностранцев вылетел военно-транспортный самолет.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

По данным ведомства, в настоящее время самолет не имеет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что также до сих пор не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.

Сейчас самолет Ил-76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию.