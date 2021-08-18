ПриватБанк "вручил" иск Коломойскому через газету ВР

ПриватБанк в газете "Голос Украины" (официальный печатный орган Верховной рады) опубликовал сообщение для вручения иска бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Вячеславу Карташову (их доверенное лицо). В иске говорится о незаконном присвоении и отмывании денег, в результате чего, примерно 16,5 млрд грн были незаконно выведены из банка с 2007 по 2011 годы, сообщает Обозреватель.

Несмотря на то, что Коломойскому и Боголюбову должным образом вручили иск в Израиле, банк предпринимает дальнейшие меры для устранения каких-либо аргументов с их стороны о том, что иск не был вручен. Поэтому и было принято решение опубликовать сообщение еще и в газете.

Ранее ПриватБанк обратился в Окружной суд г. Тель-Авив-Яффа (Израиль) с иском к своим экс-собственникам и другим ответчикам касательно, как заявляется, их мошеннических действий. Выведенные в указанный период деньги были размещены на банковском счету в Израильском Банке Дисконт [Israel Discount Bank].