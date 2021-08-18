Экс-секретарь СНБО попал в ДТП

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк попал на мотоцикле в ДТП из-за упавшего на дорогу дерева.﻿, сообщает Новое время.

"Вчера ночью по дороге домой, проходящей лесом, из-за порыва ветра прямо перед носом падает дерево… Чудом среагировал. Помогла школа мотокросса. Знал, что тормозить — смерть. Как-то умудрился "перескочить". Пролетел метров сорок, "остановился" в метрах 100. Пока летел эти метры, перед лицом промелькнула вся жизнь — правду говорят", — рассказал Данилюк.

Кроме того, по словам экс-главы СНБО, с упавшим деревом также столкнулась и ехавшая следом машина.