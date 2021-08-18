Зарплатная схема и китайский сценарий для Донбасса: что принял Кабмин

Кабмин 18 августа начался с темы вакцинации. Премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался, что темпы вакцинации растут, и к концу года вакцины получит, минимум, половина взрослого населения страны. Главное - не сбавлять обороты. Поэтому даже на выходных пункты вакцинации по всей стране должны работать, сообщает Страна.ua.

Впрочем, правительство собирается пойти еще дальше - и не просто вакцинировать украинцев, а и наладить производство собственных вакцин. Тема с отечественными вакцинами не нова, но теперь получила конкретные очертания, и, что главное - финансирование. Кабмин намерен запустить "биокластер" со стартовым финансированием в 100 миллионов.

Формула для зарплат

Кабмин согласовал законопроект, который меняет зарплатные формулы. Он вносит целый ряд изменений в уже существующее законодательство по вопросам оплаты труда.

В частности, прописано, что при определении зарплаты работника в нее не включаются разного рода доплаты - за сверхурочную работу, совместительство, тяжелые условия труда, а также премии, индексации, компенсации и пр.

Что касается тяжелых условий труда, то тут украинцев ждет сюрприз. Сейчас с статье 100 КЗоТа прописано, что на тяжелых и вредных работах предусмотрены доплаты. А сам список таких работ определяет Кабмин.

Но по новой версии списки "вредных" работ и сама возможность доплаты за них прописывается в отраслевом соглашении. Для этого должны проводить аттестацию рабочих мест. То есть, может оказаться, что та или иная специальность, хоть и считается "вредной" в принципе, на конкретном предприятии не будет попадать в эту категорию. Следовательно, и доплат не будет.

В Кабмине также предлагают прописать формулу для официальной минимальной зарплаты. Ее хотят рассчитывать на базе прожиточного минимума с учетом общего уровня средних зарплат по стране, прогнозной инфляции, уровня занятости и сбалансированности госбюджета.

Больничные повесят на работодателей

В правительстве нацелились на большую ревизию Фонда соцстраха. Кабмин сегодня планировал рассмотреть законопроект, предусматривающий существенную "оптимизацию" денег на больничные и другие социальные выплаты. Правда, в последний момент по настоянию Минсоцполитики его сняли - для консультаций. Но документ появится в повестке дня уже в ближайшее время.

С одной стороны, из системы соцстраха хотят убрать, якобы, излишнюю бумажную волокиту.

К примеру, количество документов, которые нужно подавать в Фонд для назначения страховых выплат при несчастных случаях, предлагают радикально сократить - с 21 до 1.

Также Фонд соцстраха ждет "цифровизация" - на сервисы Фонда будет доступ через "Дію", ресурсы соцстраха включат в национальную систему электронного взаимодействия "Трембита" (объединяет государственные электронные базы).

Часть больничных планируется переложить на работодателей. Если сейчас за счет компании оплачивается первые 5 дней больничного сотрудника, то в случае принятия закона этот срок увеличат до 7 дней. Что, понятно, заставит работодателей еще жестче относится к сотрудникам, которые часто болеют.

Также в Кабмине намерены "закрутить гайки" по выплатам пособия по инвалидности - получателей будут тщательно проверять.

В самом Фонде, который, напомним, сейчас контролируют не только Минсоцполитики, но и профсоюзы и работодатели, планируется усилить позиции министерства - оно сможет инициировать назначение и увольнение директора исполнительной дирекции, будет согласовывать назначение замов и пр.

Энергорынку добавили напряжения

Кабмин согласовал законопроект, которым вносятся изменения в закон, регулирующий передачу объектов в государственную и коммунальную собственность.

Сейчас в этом списке водопроводно- канализационные сети, газовые сети и прочие объекты критической инфраструктуры. В новом варианте добавили также электроэнергетику - оборудование, сети, объекты, связанные с передачей и распределением электроэнергии.

Это - однозначно тревожный звоночек для облэнерго. Тем более, что власти уже грозились вводить в них временные администрации, если вдруг возникнет угроза энергетической безопасности страны.

Напомним: по новому ПСО облэнерго предстоит стать одним из звеньев цепочки, которая должна обеспечить снижение тарифов для населения с 1 октября этого года. И в облэнерго уже предупредили, что переложат свои дополнительные расходы на коммерчески потребителей.

Как спрогнозировал аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, в итоге электроэнергия для предприятий может подорожать с осени до 20%, что тут же потянет за собой ценники на все товары и услуги. Угроза передачи в госсобственность, как ожидается, сделает облэнерго более сговорчивыми.

Впрочем, сами авторы проекта поясняют новые инициативы намного проще. Как говорится в пояснительной записке, законодательно хотят уладить проблему передачи в коммунальную собственность трансформаторных будок возле жилых домов и бюджетных организаций.

5 миллионов на Торговый клуб

Украина заплатит порядка 5 млн вступительного взноса в Консультационный центр ВТО. Соответствующий проект постановления утвердил Кабмин.

Консультационный центр по вопросам права ВТО - это международная организация, созданная в 2001 году для предоставления правовой помощи развивающимся странам по вопросам взаимодействия со Всемирной торговой организацией. Украина, которая, напомним, является членов ВТО, присоединилась к Соглашению о Консультационном центре в прошлом году. Но денег пока не заплатила. Вступительный взнос в эту организацию составляет 162 тысячи швейцарских франков или порядка 5 млн гривен по текущему курсу.

Как рассчитываю в Минэкономики, Консультационный центр позволит Украине более активно наращивать экспорт. К слову, для поддержки экспорта Кабмин также принял решение увеличить уставной фонд Экспортно-кредитного агентства на 1,8 млрд гривен.

Предоплата на лекарства на три года вперед

С подачи Минздрава правительство приняло постановление, которым продлило сроки предоплаты за лекарства, закупаемые для Украины международными организациями.

Так, по закупке лекарств по договорам 2020 года предоплата - до 18 месяцев. По препаратам по договорам 2019 года (химиотерапевтические, радиологические, против онкологии и др,) - предоплата до 38 месяцев (то есть, больше 3 лет).

По препаратам для больных на онкологию детей - предоплата до 31 месяца. Сроки пересмотрели по просьбе международной организации Crown Agency, которая курирует закупки препаратов для Украины за деньги госбюджета.

Стоит отметить, что программы госзакупок в последние годы выполняются с опозданием. В Минздраве это поясняют спецификой фармрынка - дескать, нужно заказывать препараты наперед у производителей. А пандемия еще больше все усложнила. Но предоплата на 1,5-3 года вперед это все-таки перебор.

Карантинные правила для иностранцев

Кабмин внес очередные изменения в карантинные правила. В новом постановлении прописали, что на беспрепятственный въезд в Украину имеют право лица, которые предъявят иностранный ковид-сертификат, подтверждающих вакцинацию одной или несколькими дозами вакцин, одобренных ВОЗ, имеют негативный тест или уже переболели коронавирусом.

Таким лицам не нужно будет проходить самоизоляцию.

Также в перечень вакцин добавили вакцину Janssen Jonson&Jonson. Указав, что получить ковид-сертификат после нее можно будет по истечению 14 дней после дозы.

Требования по вакцине Cadoxi NCOV-19 (рекомбинантная вакцина от Ковишилд) ужесточили. Сейчас признают одну дозу. По новому постановлению Кабмина, ковид-парспорт с такой вакциной будет действительным только для тех, кто получит две дозы (сроки между дозами от 28 до 180 дней).

Дачи оценят по-новому

Кабмин изменил правила перевода дачных и садовых домов в жилой фонд.

Заявление о таком переводе владелец дачи может подать лично (как в местные органы власти, так и в центры админуслуг), через электронный кабинет или отправить по почте.

К заявлению нужно приложить копию документа, подтверждающего право собственности, письменное согласие совладельцев, отчет о проведении технического осмотра дома. Но сами отчеты станут более сложными.

Если ранее было достаточно экспертного осмотра для оценки конструкций здания, то теперь дачи проверят на соответствие строительным нормам, прописанным для жилых объектов. И не факт, что старые дачи пройдут по этим критериям.

Также перечень причин для отказа дополнили новым пунктом - дача не сможет считаться жилым домом, если в ней нет системы отопления или обнаружены деформации, которые могут привести к разрешению несущих конструкций.

Борьба с тенью

При Минэкономики появится межведомственная группа по детинизации экономики и развитию добросовестной конкуренции. Соответствующее решение принял Кабмин. Как указано в пояснительной записке, цель этой группы - выявить сегменты экономики с наибольшей долей тени, а также разработать предложения - как можно изменить ситуацию.

Возглавит группу первый вице-премьер министр, глава Минэкономики Любченко. В состав группы войдут также его заместители, представители Минфина, Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы, зам главы правления Нацбанка (по согласию), глава АМКУ и др.

Биокластер по вакцинам

В Украине появится биокластер, который займется темой вакцин, тест -систем и прочих препаратов для выявления, профилактики и лечения инфекционных болезней.

Соответствующее решение с подачи Минздрава принял Кабмин. Сама структура биокластера предусматривает создание госпредприятия, которое будет координировать работу с частными и государственными научно- исследовательскими и образовательными учреждениями.

Стоит отметить, что в бюджете на этот год под такой кластер уже предусмотрено выделение 100 млн гривен, Что позволит запустить его уже в нынешнем году, - отмечается в пояснительной записке. Запускать его будут на базе Центра общественного здоровья МОЗ. Но дальнейшее развитие кластера требует создания специализированного госпредприятия, - считают в Минздраве. Новому органу, понятное дело, понадобятся помещения, персонал, финансирование.

Появятся ли в Украине по итогу работы такого кластера свои вакцины или тест-системы - вопрос пока открытый.

Отсрочка по правильному питанию в школах

Тему оздоровления питания в детсадах и школах отодвинули на более поздние сроки.

Напомним: в марте этого года Кабмин утвердил новый порядок организации питания для детей, которым пересмотрели рацион. К примеру, урезали потребление хлеба, сахара и др. Предусматривалось, что по-новому детей станут кормить уже с 1 сентября этого года.

Но теперь правительство дает задний ход. В новом постановлении прописано, что, по действующим договорам с поставщиками, продукты (в том числе, "вредные", такие как сало, сахар и др) будут поставлять в детские учреждения до 31 декабря 2021 года. А, если договоры разорвать сейчас, есть угроза судебных исков от поставщиков.

Поэтому решили переводить детей на правильной питание постепенно , а также установить мораторий на штрафы по проверкам, которые были проведены ранее.

Интересно также, что укоротили список аллергенов - из него убрали фруктозу, которой многие производители заменяют сахар.

35 миллионов на гипоаллергенную пшеницу и корсет от сколиоза

Кабмин утвердил список экспериментальных разработок, под которые государство даст деньги в этом и следующем году. Финансирование на 2021 год - почти 35,5 млн гривен. Их хотят пустить несколько проектов.

В частности, на разработку цифрового компаса и интеграцией в информационные сети дадут порядка 3 млн, а на систему высокоточного наведения огня на воздушные объекты - 3,6 млн. На разработку препарата для защиты сельхозкультур от фитопаразитических нематод дадут 760 тысяч гривен, на на работу над новым сортом озимой ржи - 800 тысяч.

В перечне также проекты по изготовления топлива с техногенных отходов (около 1,6 млн), созданию нового протеина - активатора системы оседания крови (2,5 млн гривен), выведения сортов пшеницы, на которые не будет аллергии (1,5 млн), разработку корсетов от сколиоза у детей (700 тысяч гривен) и др.

Все справки - в ЦНАПах

Услуги государственных и местных органов власти по выдаче людям разного рода справок по- максимуму переносятся в центры административных услуг. Соответствующее решение утвердил Кабмин.

В ЦНАПах, в частности, можно будет получить документацию по нормативно-денежной оценке земли, получить санитарно-эпидемиологическую экспертиз, свидетельство на приобретение взрывоопасных материалов, разрешение на проведение, строительных работ, оформить адрес на объект недвижимости, социальную помощь и др.

Экономическая стратегия для Донбасса

Кабмин принял экономическую стратегию развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года. Документ на 350 страницах прописывает как будет "оживать" Донбасс - сначала подконтрольные территории, а затем - и остальные.

Планы Кабмина достаточно амбициозные - привлечь на Донбасс инвесторов со всего мира. Чтобы они, к примеру, переносили производство из Азии "поближе к Европе", то есть, на Донбасс. То есть, Луганская и Донецкая области должны стать "украинским Китаем" - производственной площадкой для компаний со всего мира.

Для этого собираются создать пригласительные условия - дать льготы по налогам, обеспечить простые правила ведения бизнеса и т.д. Для начала хотят усилить местную инфраструктуру - модернизировать ж/д пути, построить новые дороги и прочее.