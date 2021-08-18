Ломаченко неожиданно опустился в рейтинге IBF

Василий Ломаченко летом вернулся после поражения Теофимо Лопесу и брутально победил Масайоши Накатани. Несмотря на победу украинец потерял позицию в рейтинге IBF, сообщает 24 Канал.

Международная федерация бокса опубликовала обновленный рейтинг боксеров легкого веса. Ломаченко опустился с 5 позиции на 6.

Также победа над Хосе Санчесом не помогла Денису Беринчику. Украинский боксер опустился с 6 места на 7.

Обладателем титула по версии IBF остается абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес.

Рейтинг IBF

1. Джордж Камбосос

2. Исаак Круз Гонсалес

3. Густаво Лемос

4. Ли Селби

5. Ричард Комми

6. Василий Ломаченко

7. Денис Беринчик

8. Эммануэль Таго

9. Джейкоб Нг

10. Заур Абдуллаев