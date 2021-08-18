Ощадбанку разрешили открыть зал игровых автоматов в столице

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала государственному "Ощадбанку" разрешение на открытие зала игровых автоматов или букмекерской конторы в киевском отеле Ramada Encore Kyiv, сообщает УНИАН.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Согласно обнародованному документу, игорный зал площадью 1008 кв. м будет расположен на втором этаже корпуса № 3 отеля, который находится по адресу улица Столичное шоссе, 103. Ramada Encore Kyiv имеет категорию "четыре звезды".

Отмечается, что "Ощадбанк" подал в КРАИЛ заявку на получение разрешения 10 августа. Рассмотрение заявки и принятие положительного решения заняло шесть дней.