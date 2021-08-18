Процедуру перевода садовых домов в жилые упростили

Граждане, которые намереваются перевести дачный или садовый дом в жилой, смогут подать документы в электронной форме. Соответствующие изменения были приняты на заседании Правительства 18 августа, сообщает ЛигаБизнес.

Изменениями к Порядку перевода дачных и садовых домов, которые соответствуют государственным строительным нормам, в жилые дома предусмотрено, что:

подать заявление о переводе садовых или дачных домов в жилые дома можно лично или путем отправки заказным письмом с описью вложения (в частности, через центры предоставления административных услуг) или в электронной форме через электронный кабинет или другую государственную информационную систему, интегрированную с электронным кабинетом, пользователем которой является владелец;

решение о переводе дачного или садового дома в жилой дом или об отказе в таком переводе будет создаваться исключительно с использованием Реестра строительной деятельности как электронный документ с присвоением регистрационного номера и будет подписываться руководителем исполнительного органа сельского (поселкового, городского) совета. Если в сельском совете исполнительный орган не образован, то документ подписывает сельский председатель с наложением квалифицированной электронной подписи;