Названа сумму, которую украл сбежавший президент Аганистана

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, сбежавший из страны, украл из государственной казны 169 миллионов долларов. Такую сумму озвучил афганский посол в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар на пресс-конференции в Душанбе, сообщает Лента.Ру.

Побег Гани после прихода в Кабул боевиков «Талибана», Зохир Агбар назвал « предательством государства и нации ». Он также признал вице-премьера Амрллу Салеха главой республики. Посол добавил, что первый заместитель, согласно афганской конституции, возглавляет государство в случае « отсутствия, побега или смерти президента ».

Агбар пообещал обратиться в Интерпол, чтобы Ашрафа Гани арестовали и доставили в международный суд. Ранее с призывом к международной полиции задержать бывшего президента выступил глава Минобороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади. Его заявление поддержал афганский новостной телеканал Kabul News. Агентство также сообщило, что экс-президент в настоящий момент находится в столице Абу-Даби ОАЭ.

17 августа вице-премьер Амрулла Салех назвал себя временным главой Афганистана, сославшись на конституцию и добавив, что он, в отличии от Гани, до сих пор находится на территории страны. Он также призвал граждан страны присоединиться к сопротивлению против талибов. По его словам, жители республики должны доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы — не вьетконговцы.