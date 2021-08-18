Экс-секретарь СНБО Данилюк попал в ДТП

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что чудом спасся от падения сухого дерева, когда ехал через лес на мотоцикле, сообщает Деловая столица.

Соответствующий сообщение он опубликовал в Facebook.﻿

"Родился в рубашке. Вчера (17 августа — ред.) ночью по дороге домой, проходящей по лесу, из-за порыва ветра прямо перед носом падает дерево. Сухостой, как потом выяснилось. Чудом среагировал. Помогла школа мотокросса. Знал, что тормозить — смерть. Как-то умудрился "перескочить". Пролетел метров сорок, "остановился" в метрах 100. Пока летел эти метры, перед лицом промелькнула вся жизнь — правду говорят" , — написал бывший секретарь СНБО.﻿﻿

Данилюк также сообщил, что после инцидента с его участием в дерево врезался еще и автомобилист, который, по словам бывшего секретаря СНБО, сначала едва не задел его, а затем помог собрать вещи, зафиксировать мотоцикл и убрать сухостой с дороги, чтобы уберечь других от новых столкновений.

"Слава Богу, все живы" , — добавил Данилюк, отметив, что в результате падения дерева мотоцикл сломался.

Он также сообщил, что вызвал полицию на место происшествия, которая помогла оттянуть дерево на обочину.