Что можно есть вечером при похудении: 6 полезных продуктов
Если вы решили похудеть, но вечером срываетесь и едите все, что попадает под руку, стоит пересмотреть свой рацион. Он должен быть сбалансированным, но при этом вкусным и разнообразным, сообщает 24 Канал.
И не заставляйте себя голодать в вечернее время – просто выбирайте правильные продукты. 6 полезных вариантов для ужина назвала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
Что можно есть на ужин
- Свежие и тушеные овощи. Это легкий и простой вариант ужина. Все дело в том, что овощи перевариваются за 30 – 40 минут и не создают тяжести в желудке.
- Кисломолочные продукты. Они содержат белок, симбиотичные бактерии и быстро усваиваются. Это положительно скажется на работе ЖКТ.
- Яйца. Возьмите вареные белки и желток от одного яйца, добавьте сельдерей и другие овощи. Вы получите вкусное, полезно и низкокалорийное блюдо.
- Нежирная рыба. Эксперт объяснила, что человеческий организм усваивает морепродукты быстрее, чем свинину и говядину.
- Курица или индейка. Птицу можно запечь или приготовить на пару. Также можно использовать мясо для приготовления вкусного сэндвича из хлебцов.
- Адыгейский сыр, брынза или моцарелла. Сыры содержат казеин, который быстро утоляет голод. Кроме того, он ускоряет метаболизм.
Помните, что есть нужно тогда, когда появляется чувство голода, и до его утоления. Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна.