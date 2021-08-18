Что можно есть вечером при похудении: 6 полезных продуктов

Если вы решили похудеть, но вечером срываетесь и едите все, что попадает под руку, стоит пересмотреть свой рацион. Он должен быть сбалансированным, но при этом вкусным и разнообразным, сообщает 24 Канал.

И не заставляйте себя голодать в вечернее время – просто выбирайте правильные продукты. 6 полезных вариантов для ужина назвала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

Что можно есть на ужин

Свежие и тушеные овощи . Это легкий и простой вариант ужина. Все дело в том, что овощи перевариваются за 30 – 40 минут и не создают тяжести в желудке.

. Это легкий и простой вариант ужина. Все дело в том, что овощи перевариваются за 30 – 40 минут и не создают тяжести в желудке. Кисломолочные продукты. Они содержат белок, симбиотичные бактерии и быстро усваиваются. Это положительно скажется на работе ЖКТ.

Яйца. Возьмите вареные белки и желток от одного яйца, добавьте сельдерей и другие овощи. Вы получите вкусное, полезно и низкокалорийное блюдо.

Нежирная рыба. Эксперт объяснила, что человеческий организм усваивает морепродукты быстрее, чем свинину и говядину.

Эксперт объяснила, что человеческий организм усваивает морепродукты быстрее, чем свинину и говядину. Курица или индейка. Птицу можно запечь или приготовить на пару. Также можно использовать мясо для приготовления вкусного сэндвича из хлебцов.

Адыгейский сыр, брынза или моцарелла. Сыры содержат казеин, который быстро утоляет голод. Кроме того, он ускоряет метаболизм.

Помните, что есть нужно тогда, когда появляется чувство голода, и до его утоления. Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна.