Похолодание и местами дожди: прогноз погоды на 19 августа

К Украине потихоньку подбирается осень. С ее прохладной погодой﻿ и дождями. Последние, правда, пока будут идти только в отдельных регионах страны. А вот температура воздуха на основной части территории не поднимется уже выше 29°С.

Итак, в четверг, 19 августа, в западных, северных и большей части центральных областей страны ожидается температура 21-25°С днем и от 9 на западе до 17°С на севере ночью. В двух областях центра будет в разы теплее. В Полтавской области, как и в Крыму, – 26-28°С днем и 15-20°С ночью. В Днепропетровской, а также в Запорожской и Херсонской областях – 27-29°С днем и 17-20°С ночью. В остальных южных областях будет не более 23-25°С днем и 16-19°С ночью. И только на востоке пока остается жаркая погода – 30-33°С днем и 18-20°С ночью.

Дождем с грозами зальет восток (кроме Луганской области), юг, Крым, а также частично центр страны (кроме Житомирской, Киевской и Винницкой областей). Также 19 августа на большей части страны ожидается сильный ветер. В центре, на юге, на западе и на севере он будет, в среднем, 11-18 км/час. В центре и на юге местами ветер будет достигать 22-29 км/час. На востоке же и в Крыму будет поспокойнее – 4-14 км/час в среднем, местами до 18 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 19 августа в центральных (кроме Винницкой), южных, днем также в восточных областях ожидаются грозы, местами возможен град и шквалы 15-20 м/с. Ночью в центральных и южных областях местами значительные дожди (уровень опасности – желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 19 августа ожидается температура от 15 до 23°С в течении дня, ветер 7-14 км/час и, возможно, небольшой дождь.