"Экс-министр ДНР" находится под арестом в Москве

В Москве арестовали бывшего «министра доходов и сборов» террористической «ДНР» Александра Тимофеева с позывным «Ташкент», сообщает InfoResist.

В публикации российского издания "Коммерсантъ" сказано, что Пресненский суд столицы Москвы продлил Тимофееву срок содержания под стражей до октября.

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно данным следствия, бывший пособник террористов за пять миллионов долларов обещал помочь бизнесмену Сергею Шпаку с закрытием уголовного дела о хищении у крупного российского холдинга 1,8 миллиарда рублей. Сообщником Тимофеева следствие считает Игоря Сосновского, который в прошлом был советником беглого премьер-министра Украины Николая Азарова.

В материалах дела также сказано, что Тимофеев и Сосновский сначала говорили Шпаку, что за полмиллиона долларов они передадут его уголовное дело из следственного департамента МВД РФ в управление ФСБ. На следующем этапе, за который Шпак должен был заплатить 4,5 миллиона долларов, силовики должны были прекратить его уголовное преследование, а также перевести Шпака в свидетели и снять с международного розыска.

В апреле 2021 года представитель Шпака инсценировал соглашение на предложение Тимофеева и Сосновского и передал 15 тысяч долларов и муляж 485 тысяч долларов. При получении денег Сосновского и Тимофеева задержали.